Госдеп США ожидает начала переговоров с Россией по безопасности уже в январе

Госдеп США ожидает, что консультации с Россией по вопросам безопасности начнутся в январе, в том числе в двустороннем формате, а также по линии Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Об этом на брифинге во вторник заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Что касается двустороннего взаимодействия, мы решим по поводу даты вместе с Россией, мы считаем, что это будет в январе. Я не могу назвать конкретных дат, но мне кажется, что мы увидим движение по этим каналам в январе", — приводит её слова ТАСС.