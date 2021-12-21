Госдеп США ожидает начала переговоров с Россией по безопасности уже в январе
Ранее Вашингтон сообщил о подготовке перечня озабоченностей действиями Москвы.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Фото © Shutterstock
Госдеп США ожидает, что консультации с Россией по вопросам безопасности начнутся в январе, в том числе в двустороннем формате, а также по линии Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Об этом на брифинге во вторник заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"Что касается двустороннего взаимодействия, мы решим по поводу даты вместе с Россией, мы считаем, что это будет в январе. Я не могу назвать конкретных дат, но мне кажется, что мы увидим движение по этим каналам в январе", — приводит её слова ТАСС.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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