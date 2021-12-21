Путин подписал закон об организации региональной власти

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах РФ, который устанавливает единый срок полномочий глав регионов и допускает пребывание в этой должности более двух сроков подряд. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон также предусматривает общее для всех регионов наименование статуса высшего должностного лица — "глава субъекта РФ". При этом конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, а вот слово "президент" использовать запрещается.

Закон был принят Госдумой 14 декабря, одобрен Советом Федерации 15 декабря и вступит в силу с 1 июня 2022 года за исключением отдельных положений.