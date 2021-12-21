Путин подписал закон об организации региональной власти
Согласно документу, главам регионов запрещено использовать наименование "президент".
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь
Президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах РФ, который устанавливает единый срок полномочий глав регионов и допускает пребывание в этой должности более двух сроков подряд. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон также предусматривает общее для всех регионов наименование статуса высшего должностного лица — "глава субъекта РФ". При этом конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, а вот слово "президент" использовать запрещается.
Закон был принят Госдумой 14 декабря, одобрен Советом Федерации 15 декабря и вступит в силу с 1 июня 2022 года за исключением отдельных положений.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий для мэров единый пятилетний срок полномочий. По словам сенатора Андрея Клишаса, документ подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.
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