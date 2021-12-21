"На нас идёт!": Очевидцы сняли сход мощной лавины в Кабардино-Балкарии, которая "поглотила" двух человек
Снежное облако накрыло ближайший посёлок, в том числе и людей, которые не успели спрятаться.
© LIFE
Момент схода двух лавин с горы Чегет в Кабардино-Балкарии. © LIFE
Мощная лавина сошла с горы Чегет в Кабардино-Балкарии. Эффектное и достаточно редкое явление сняли на видео очевидцы, отдыхавшие в отеле неподалёку.
Всего было две лавины, причём вторая была настолько мощной, что накрыла кратковременной снежной бурей ближайший посёлок Терскол. Как видно на кадрах, облако снега буквально "поглотило" двух человек, которые до последнего снимали происходящее на телефон. Впрочем, информации о пострадавших в результате схода лавины не поступало.
Ранее Лайф писал о том, что в сентябре этого года в посёлке Домбай сошла лавина. Из шести туристов двое погибли.
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