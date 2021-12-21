Мощная лавина сошла с горы Чегет в Кабардино-Балкарии. Эффектное и достаточно редкое явление сняли на видео очевидцы, отдыхавшие в отеле неподалёку.

Всего было две лавины, причём вторая была настолько мощной, что накрыла кратковременной снежной бурей ближайший посёлок Терскол. Как видно на кадрах, облако снега буквально "поглотило" двух человек, которые до последнего снимали происходящее на телефон. Впрочем, информации о пострадавших в результате схода лавины не поступало.