Фигуристке Щербаковой присвоили звание заслуженного мастера спорта

Чемпионке мира по фигурному катанию Анне Щербаковой присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Аналогичных званий были удостоены бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, фигуристка Александра Бойкова, сноубордистка София Надыршина, фристайлистка Анастасия Таталина и шашистка Тамара Тансыккужина.

Щербаковой 17 лет. Чемпионкой мира она стала на первенстве этого года в Стокгольме.