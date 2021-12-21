Фигуристке Щербаковой присвоили звание заслуженного мастера спорта
17-летняя спортсменка является действующей чемпионкой мира и трёхкратной победительницей национального первенства.
Фото © ТАСС / EPA / Guillaume Horcajuelo
Чемпионке мира по фигурному катанию Анне Щербаковой присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Аналогичных званий были удостоены бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, фигуристка Александра Бойкова, сноубордистка София Надыршина, фристайлистка Анастасия Таталина и шашистка Тамара Тансыккужина.
Щербаковой 17 лет. Чемпионкой мира она стала на первенстве этого года в Стокгольме.
Также она является серебряной призёркой чемпионата Европы 2020 года, серебряной призёркой финала Гран-при 2019 года и трёхкратной чемпионкой России.
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