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Фигуристке Щербаковой присвоили звание заслуженного мастера спорта

17-летняя спортсменка является действующей чемпионкой мира и трёхкратной победительницей национального первенства.

21 декабря, 14:06

Фото © ТАСС / EPA / Guillaume Horcajuelo

Чемпионке мира по фигурному катанию Анне Щербаковой присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Аналогичных званий были удостоены бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, фигуристка Александра Бойкова, сноубордистка София Надыршина, фристайлистка Анастасия Таталина и шашистка Тамара Тансыккужина.

Щербаковой 17 лет. Чемпионкой мира она стала на первенстве этого года в Стокгольме.

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Также она является серебряной призёркой чемпионата Европы 2020 года, серебряной призёркой финала Гран-при 2019 года и трёхкратной чемпионкой России.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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