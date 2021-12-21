"Краснодар" согласовал контракт с норвежским форвардом, оформившим дубль в матче с "Ромой"
Он выступает на родине за клуб "Буде-Глимт" вместе с вызывавшимся в сборную России Никитой Хайкиным.
Фото © Instagram / erikbotheim
Нападающий норвежского клуба "Буде-Глимт" Эрик Ботхейм близок к переходу в "Краснодар". Об этом сообщает в своём твиттере журналист Фабрицио Романо.
По его информации, стороны согласовали условия соглашения. В ближайшее время Ботхейм пройдёт медицинское обследование в Европе.
21-летний нападающий выступает за "Буде-Глимт" с февраля 2021 года. Контракт рассчитан до 31 декабря 2022-го. Одноклубником форварда является вратарь Никита Хайкин, вызывавшийся в сборную России.
В 46 матчах за "Буде-Глимт" Ботхейм забил 22 гола и сделал десять результативных передач. В октябре он оформил дубль в матче Лиги конференций против "Ромы" (6:1).
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