"Пристрелочный список": В "Химках" заявили об интересе к Жиркову и Кокорину
В турнирной таблице чемпионата России клуб занимает последнее, 16-е место. В 18 матчах он набрал лишь 14 очков.
Юрий Жирков. Фото © РПЛ
Член наблюдательного совета подмосковных "Химок" Роман Терюшков заявил, что клуб интересуется бывшими футболистами сборной России Александром Кокориным и Юрием Жирковым. Об этом сообщает Sport24.
"У нас есть расширенный список. В нём находятся футболисты, которые в той или иной мере свободные агенты либо в перспективе могут сменить команду. Кокорин и Жирков там есть, но это сейчас не более чем пристрелочный список. Там много футболистов, повторюсь. Но наши желания по всем футболистам из этого списка пока никак не перешли на бумагу. Сейчас это не более чем наши размышления. Никакой конкретики", — сказал Терюшков.
Кокорин с января выступает за итальянскую "Фиорентину", в десяти матчах не отметившись результативными действиями. Жирков в июле покинул петербургский "Зенит" и с тех пор является свободным агентом.
В турнирной таблице чемпионата России "Химки" занимают последнее, 16-е место. В 18 матчах команда набрала лишь 14 очков.
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