"Ещё нормально, жива": Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья
Из-за плохого самочувствия она не смогла принять участия в съёмках последних выпусков программы "Ледниковый период".
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя нормально. Об этом сообщает "РБК Спорт".
"Спасибо за беспокойство, всё ещё нормально, жива", — сказала Тарасова.
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На прошлой неделе эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что Тарасова находится в больнице, и предложил всем молиться за неё.
Ранее из-за плохого самочувствия Тарасова не смогла принять участия в съёмках последних выпусков программы "Ледниковый период" на Первом канале. В финале её в жюри заменил Киркоров.
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