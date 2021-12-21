Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя нормально. Об этом сообщает "РБК Спорт".

"Спасибо за беспокойство, всё ещё нормально, жива", — сказала Тарасова.

На прошлой неделе эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что Тарасова находится в больнице, и предложил всем молиться за неё.