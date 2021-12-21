НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Ещё нормально, жива": Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья

Из-за плохого самочувствия она не смогла принять участия в съёмках последних выпусков программы "Ледниковый период".

21 декабря, 10:42

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя нормально. Об этом сообщает "РБК Спорт".

"Спасибо за беспокойство, всё ещё нормально, жива",  сказала Тарасова.

"Дешёвая и мелкая зависть": Как Татьяна Тарасова по новой разожгла главный скандал в российском фигурном катании

"Дешёвая и мелкая зависть": Как Татьяна Тарасова по новой разожгла главный скандал в российском фигурном катании

На прошлой неделе эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что Тарасова находится в больнице, и предложил всем молиться за неё.

Ранее из-за плохого самочувствия Тарасова не смогла принять участия в съёмках последних выпусков программы "Ледниковый период" на Первом канале. В финале её в жюри заменил Киркоров.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1