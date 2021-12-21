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"Очень качественный футболист": Президент "Урала" рассказал, при каком условии может состояться трансфер Кокорина

В составе итальянского клуба он выходил на поле в общей сложности девять раз, не отметившись результативными действиями.

21 декабря, 09:40
<p>© ФК "Фиорентина"</p>

© ФК "Фиорентина"

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что с удовольствием пригласил бы в свой клуб Александра Кокорина, если бы "Фиорентина" согласилась отпустить его бесплатно. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Бывший нападающий сборной России играет за "Фиорентину" с января 2021 года после перехода из московского "Спартака". Постоянного места в составе итальянского клуба у него нет.

"Думаю, что его из "Фиорентины" просто так не отпустят. Президент РПЛ говорил, что после тюрьмы от Кокорина и Мамаева откажется 99% клубов. Наверное, 1% — это мы. Они хорошие футболисты. Как они поступили — это другой вопрос. Мы готовы были разговаривать с Мамаевым, но он выбрал "Химки". Кокорин — очень качественный футболист для РПЛ. Если бы он вернулся и попал в "Урал", я бы был очень счастлив", — заявил Иванов.

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В составе "Фиорентины" Кокорин выходил на поле в общей сложности девять раз, не отметившись результативными действиями. На прошлой неделе он впервые попал в стартовый состав клуба, сыграв с первых минут против "Беневенто" во втором круге Кубка Италии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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