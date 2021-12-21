Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что с удовольствием пригласил бы в свой клуб Александра Кокорина, если бы "Фиорентина" согласилась отпустить его бесплатно. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Думаю, что его из "Фиорентины" просто так не отпустят. Президент РПЛ говорил, что после тюрьмы от Кокорина и Мамаева откажется 99% клубов. Наверное, 1% — это мы. Они хорошие футболисты. Как они поступили — это другой вопрос. Мы готовы были разговаривать с Мамаевым, но он выбрал "Химки". Кокорин — очень качественный футболист для РПЛ. Если бы он вернулся и попал в "Урал", я бы был очень счастлив", — заявил Иванов.