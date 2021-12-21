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"Плановая реконструкция": "Спартак" опроверг информацию о продаже стадиона академии

Планируется замена спортивного освещения, ремонт раздевалок и другие работы.

21 декабря, 10:27
<p>© ФК "Спартак"</p>

© ФК "Спартак"

Информация о продаже стадиона академии московского "Спартака" в Сокольниках не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Появившиеся в СМИ сообщения о продаже стадиона в Сокольниках не имеют под собой никаких оснований. В данный момент в академии проводится плановая реконструкция. В минувшем году завершён капитальный ремонт помещений, на ближайшее время намечен ряд мероприятий, включая замену покрытий футбольных полей номер 2 и 4, а также поля в манеже", — заявили в "Спартаке".

Также планируется заменить спортивное освещение и отремонтировать раздевалки. Все работы будут завершены в 2022 году. На них уже выделены средства в размере 150 миллионов рублей.

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Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что академию клуба планируется перенести в район Тушино, где располагается стадион красно-белых "Открытие банк арена".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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