"Манчестер Юнайтед" возобновил тренировки после ухода на карантин

"Манчестер Юнайтед" возобновил тренировочный процесс после карантина. Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Неделю назад на базе МЮ в Каррингтоне были прекращены все тренировки из-за вспышки коронавируса у нескольких футболистов и людей из персонала клуба.

Ранее были перенесены два матча "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии, которые должны были состояться на прошлой неделе. Новые даты проведения игр с "Брентфордом" и "Брайтоном" будут названы позднее.