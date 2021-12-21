"Манчестер Юнайтед" возобновил тренировки после ухода на карантин
Два матча команды в чемпионате Англии были перенесены на неопределённый срок.
Фото © ФК "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" возобновил тренировочный процесс после карантина. Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Неделю назад на базе МЮ в Каррингтоне были прекращены все тренировки из-за вспышки коронавируса у нескольких футболистов и людей из персонала клуба.
Ранее были перенесены два матча "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии, которые должны были состояться на прошлой неделе. Новые даты проведения игр с "Брентфордом" и "Брайтоном" будут названы позднее.
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Ближайший матч команда Ральфа Рангника проведёт 27 декабря. Её ждёт выездной матч 19-го тура Премьер-лиги против "Ньюкасла". В турнирной таблице МЮ занимает шестое место, набрав в 16 встречах 27 очков.
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