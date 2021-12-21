ВОЗ рекомендовала вакцину от ковида Nuvaxovid для экстренного применения
Это десятый препарат, одобренный организацией для использования в чрезвычайных ситуациях.
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Вакцина американской компании от коронавируса Nuvaxovid одобрена для экстренного использования специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в пресс-релизе организации.
"ВОЗ включила в список использования в экстренных случаях [вакцину] Nuvaxovid после её оценки и утверждения Европейским агентством лекарственных средств [EMA]", — сказано в документе.
В заявлении также уточняется, что эта вакцина стала десятой в списке препаратов, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях.
Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года.
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