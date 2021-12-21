ВОЗ рекомендовала вакцину от ковида Nuvaxovid для экстренного применения

Вакцина американской компании от коронавируса Nuvaxovid одобрена для экстренного использования специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"ВОЗ включила в список использования в экстренных случаях [вакцину] Nuvaxovid после её оценки и утверждения Европейским агентством лекарственных средств [EMA]", — сказано в документе.

В заявлении также уточняется, что эта вакцина стала десятой в списке препаратов, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях.