В России уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 58,8%
Как сообщил премьер-министр страны, в Калмыкии этот показатель выше, сейчас он равен 63%.
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На данный момент уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России равен 58,8%. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"У нас в стране он (уровень коллективного иммунитета. — Прим. Лайфа) в среднем 58,8% сейчас", — сказал премьер на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Он также отметил, что в Калмыкии уровень коллективного иммунитета выше, чем в среднем по стране. Он составляет 63%.
Ранее Лайф писал о том, что число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в России достигло 30 человек. Пока распространение особо заразной вариации ковида удаётся сдерживать. Инфекцию в основном завозят из-за рубежа.
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