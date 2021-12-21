В России уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 58,8%

На данный момент уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России равен 58,8%. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"У нас в стране он (уровень коллективного иммунитета. — Прим. Лайфа) в среднем 58,8% сейчас", — сказал премьер на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он также отметил, что в Калмыкии уровень коллективного иммунитета выше, чем в среднем по стране. Он составляет 63%.