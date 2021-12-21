Попова рассказала о способности "омикрона" заражать мышей и крыс

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что, в отличие от предыдущих штаммов коронавируса, распространившийся из ЮАР "омикрон" заражает мышей и крыс. Об отличии новой мутации она сообщила на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.

"Уже на сегодняшний день дважды результат наших исследований: мы чётко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и инфицируются крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали, раньше мы искали модельных животных, потому что мыши и крысы были нечувствительны. Сегодня мы видим, что они инфицируются и у них развивается состояние болезни", — заявила Анна Попова.