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Попова рассказала о способности "омикрона" заражать мышей и крыс

По её словам, эти животные инфицируются и у них развивается состояние болезни.

21 декабря, 13:38
<p>Анна Попова. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Анна Попова. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что, в отличие от предыдущих штаммов коронавируса, распространившийся из ЮАР "омикрон" заражает мышей и крыс. Об отличии новой мутации она сообщила на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.

"Уже на сегодняшний день дважды результат наших исследований: мы чётко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и инфицируются крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали, раньше мы искали модельных животных, потому что мыши и крысы были нечувствительны. Сегодня мы видим, что они инфицируются и у них развивается состояние болезни", — заявила Анна Попова.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что Мурашко назвал три основных симптома заражения "омикроном". По словам министра здравоохранения РФ, эти признаки очень сходны с течением гриппа. На данный момент в России зафиксировано 25 случаев заражения данной мутацией.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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