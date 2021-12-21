НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кабмин выделил 90 млн рублей на изучение омикрон-штамма

Федеральные субсидии будут распределены между учреждениями, подведомственными Роспотребнадзору.

21 декабря, 13:27
<p>© ТАСС / dpa / Sebastian Gollnow</p>

© ТАСС / dpa / Sebastian Gollnow

Правительство России выделило 90 миллионов рублей на изучение активно распространяющегося по миру штамма коронавируса "омикрон". Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции, а также оценки эффективности существующих ПЦР-систем, при создании вакцин", — сказал Мишустин.

Как следует из распоряжения главы кабмина, федеральные субсидии будут направлены учреждениям, находящимся в ведении Роспотребнадзора.

Тем временем, как сообщал Лайф, число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в России уже достигло 30 человек и продолжает расти.

Центр "Вектор" показал фотографии штамма "омикрон"

Центр "Вектор" показал фотографии штамма "омикрон"

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1