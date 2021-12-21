Кабмин выделил 90 млн рублей на изучение омикрон-штамма

Правительство России выделило 90 миллионов рублей на изучение активно распространяющегося по миру штамма коронавируса "омикрон". Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции, а также оценки эффективности существующих ПЦР-систем, при создании вакцин", — сказал Мишустин.

Как следует из распоряжения главы кабмина, федеральные субсидии будут направлены учреждениям, находящимся в ведении Роспотребнадзора.