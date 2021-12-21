Кабмин выделил 90 млн рублей на изучение омикрон-штамма
Федеральные субсидии будут распределены между учреждениями, подведомственными Роспотребнадзору.
© ТАСС / dpa / Sebastian Gollnow
Правительство России выделило 90 миллионов рублей на изучение активно распространяющегося по миру штамма коронавируса "омикрон". Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции, а также оценки эффективности существующих ПЦР-систем, при создании вакцин", — сказал Мишустин.
Как следует из распоряжения главы кабмина, федеральные субсидии будут направлены учреждениям, находящимся в ведении Роспотребнадзора.
Тем временем, как сообщал Лайф, число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в России уже достигло 30 человек и продолжает расти.
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