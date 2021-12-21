Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в России достигло 30 человек
Пока распространение особо заразной вариации ковида удаётся сдерживать. Инфекцию в основном завозят из-за рубежа.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре "Москва" на Каширском шоссе © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России увеличилось число заболевших новых штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя главы Минздрава Виктора Фисенко. По его словам, на сегодняшний день носителями особо заразной вариации вируса считаются порядка 30 человек. До этого сообщалось о 25 заболевших "омикроном".
"Около 30 человек, тяжёлых нет", — сказал представитель Минздрава.
Ранее эпидемиолог Александр Горелов назвал сроки распространения "омикрона" в России. По словам эксперта, развитие ситуации во многом будет зависеть от поведения граждан в новогодние праздники. "Омикрон" может "съесть" дельта-вариант, считает иммунолог Арег Тотолян. И если этот штамм действительно вызывает более лёгкую форму CoViD-19, его можно условно назвать спасением, добавил эксперт.
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