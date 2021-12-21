Число заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в России достигло 30 человек

В России увеличилось число заболевших новых штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя главы Минздрава Виктора Фисенко. По его словам, на сегодняшний день носителями особо заразной вариации вируса считаются порядка 30 человек. До этого сообщалось о 25 заболевших "омикроном".

"Около 30 человек, тяжёлых нет", — сказал представитель Минздрава.