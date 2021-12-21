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В России за сутки выздоровело рекордное число пациентов с ковидом

Кроме того, в столице выявили минимум заражённых с середины сентября.

21 декабря, 08:57
<p>© ТАСС / Пименов Роман</p>

© ТАСС / Пименов Роман

За последние сутки в России после коронавируса выздоровело 40 219 человек, что стало максимальным значением за всю эпидемию болезни в стране.

Как следует из данных федерального оперативного штаба по контролю за эпидемиологической ситуацией, общее число выздоровевших пациентов в России достигло 9 055 199, доля выписанных пациентов от общего числа заразившихся увеличилась до 88,2%.

Впервые с 6 октября за сутки в России выявили менее 26 000 случаев ковида

Впервые с 6 октября за сутки в России выявили менее 26 000 случаев ковида

Кроме того, как сообщал Лайф, в Москве накануне выявили минимальное с 15 сентября суточное число заражений коронавирусом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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