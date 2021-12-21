В России за сутки выздоровело рекордное число пациентов с ковидом

За последние сутки в России после коронавируса выздоровело 40 219 человек, что стало максимальным значением за всю эпидемию болезни в стране.

Как следует из данных федерального оперативного штаба по контролю за эпидемиологической ситуацией, общее число выздоровевших пациентов в России достигло 9 055 199, доля выписанных пациентов от общего числа заразившихся увеличилась до 88,2%.