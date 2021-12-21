В Москве выявили минимальное с 15 сентября суточное число заражений коронавирусом

В Москве выявили 1906 заразившихся коронавирусом за сутки. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, эта цифра — минимум с 15 сентября. Общее число выявленных в столице случаев заражений достигло 2 007 616. Число летальных исходов за сутки достигло 80, а общее количество смертей из-за последствий коронавируса в Москве составило 36 044.