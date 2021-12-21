В Москве выявили минимальное с 15 сентября суточное число заражений коронавирусом
Общее число выявленных в столице случаев заражений достигло 2 007 616, а летальных исходов — 36 044.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре "Москва" на Каширском шоссе © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В Москве выявили 1906 заразившихся коронавирусом за сутки. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, эта цифра — минимум с 15 сентября. Общее число выявленных в столице случаев заражений достигло 2 007 616. Число летальных исходов за сутки достигло 80, а общее количество смертей из-за последствий коронавируса в Москве составило 36 044.
Ранее сообщалось, что борьба с коронавирусом уже обошлась Москве примерно в 800 миллиардов рублей. Такие данные привёл мэр столицы Сергей Собянин. Среди этих трат — компенсации жителям, бизнесу, дополнительные выплаты врачам, дополнительные льготы, расходы на создание резервных госпиталей.
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