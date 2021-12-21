В Забайкалье мужчина застрелил продавца магазина и украл ноутбук

Вооружённый житель города Могочи Забайкальского края застрелил 55-летнего продавца магазина на глазах у покупателей и украл ноутбук. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

"20 декабря около 19:30 (13:30 мск. — Прим. ред.) в городе Могоче в помещении магазина было обнаружено тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По имеющимся данным, неизвестный вчера вошёл в магазин, где из неустановленного огнестрельного оружия выстрелил в продавца, а сам, завладев ноутбуком, скрылся. От полученных ранений продавец скончался на месте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник в маске произвёл выстрел, едва переступив порог небольшого магазина "Квартал". Пуля попала в голову 55-летнему продавцу, он скончался до прибытия скорой помощи. Находившиеся в магазине покупатели, у кого на глазах и произошло убийство, рассказали, что бандюга попытался оторвать кассу от прилавка, но не смог этого сделать, а потому схватил стоявший рядом ноутбук и скрылся. В минимаркете в момент нападения находились не только взрослые, но и дети. Дело возбуждено по статье "Убийство, сопряжённое с разбоем".