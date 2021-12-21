Впервые с 6 октября за сутки в России выявили менее 26 000 случаев ковида

За сутки в России выявили 25 907 новых случаев коронавируса, впервые с 6 октября число заразившихся менее 26 000. Также зафиксировано 1027 летальных исходов, а полностью выздоровело 40 219 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

По числу инфицированных сегодня Петербург перегнал Москву (2075 случаев за сутки против 1906), на третьем месте — Подмосковье (+1811), на четвёртом — Красноярский край (+652), на пятом — Пермский край (+615). Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим ковидом. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране заболело 10 267 719 человек, 299 249, выздоровело 9 055 199.