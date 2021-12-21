Добровинский призвал проверить комиссию, обвинившую актёра Большого театра в его же смерти
По его словам, в этом деле есть много нюансов, которые говорят не в пользу членов комиссии.
Евгений Кулеш. Фото © VK / kulya_1983
Решение инспекции о том, что артист Большого театра Евгений Кулеш сам виноват в своей смерти при падении декорации, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, можно будет с лёгкостью отменить, если доказать причастность членов комиссии к произошедшему, сказал Лайфу юрист Александр Добровинский.
"Что бы я сделал — это проверил членов комиссии, которые провели расследование. Насколько мне известно, они связаны с театром. Кроме того, если актёр был пьян, то каким образом его допустили к спектаклю и где он смог напиться, находясь весь день в театре, ведь продавать алкоголь актёрам там запрещено. Но самое главное — это то, что двухтонная балка не должна падать на актёров, будь они хоть пьяны, хоть с ковидом", — заявил юрист.
По его словам, в этом деле есть ещё много нюансов и все они не в пользу руководства театра. Добровинский уверен, что адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы семьи погибшего актёра, уже подготовил стратегию, которая приведёт его к победе и позволит восстановить справедливость.
Напомним, трагедия произошла вечером 9 октября через несколько минут после начала оперы "Садко". Опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса Евгений Кулеш. Он скончался в здании театра до приезда медиков.
Комментариев: 0