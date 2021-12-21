Добровинский призвал проверить комиссию, обвинившую актёра Большого театра в его же смерти

Решение инспекции о том, что артист Большого театра Евгений Кулеш сам виноват в своей смерти при падении декорации, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, можно будет с лёгкостью отменить, если доказать причастность членов комиссии к произошедшему, сказал Лайфу юрист Александр Добровинский.

"Что бы я сделал — это проверил членов комиссии, которые провели расследование. Насколько мне известно, они связаны с театром. Кроме того, если актёр был пьян, то каким образом его допустили к спектаклю и где он смог напиться, находясь весь день в театре, ведь продавать алкоголь актёрам там запрещено. Но самое главное — это то, что двухтонная балка не должна падать на актёров, будь они хоть пьяны, хоть с ковидом", — заявил юрист.

По его словам, в этом деле есть ещё много нюансов и все они не в пользу руководства театра. Добровинский уверен, что адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы семьи погибшего актёра, уже подготовил стратегию, которая приведёт его к победе и позволит восстановить справедливость.