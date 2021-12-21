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Добровинский призвал проверить комиссию, обвинившую актёра Большого театра в его же смерти

По его словам, в этом деле есть много нюансов, которые говорят не в пользу членов комиссии.

21 декабря, 08:43
<p>Евгений Кулеш. Фото © VK / <a href="https://vk.com/kulya_1983" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kulya_1983</a></p>

Евгений Кулеш. Фото © VK / kulya_1983

Решение инспекции о том, что артист Большого театра Евгений Кулеш сам виноват в своей смерти при падении декорации, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, можно будет с лёгкостью отменить, если доказать причастность членов комиссии к произошедшему, сказал Лайфу юрист Александр Добровинский.

"Что бы я сделал — это проверил членов комиссии, которые провели расследование. Насколько мне известно, они связаны с театром. Кроме того, если актёр был пьян, то каким образом его допустили к спектаклю и где он смог напиться, находясь весь день в театре, ведь продавать алкоголь актёрам там запрещено. Но самое главное — это то, что двухтонная балка не должна падать на актёров, будь они хоть пьяны, хоть с ковидом", — заявил юрист.

По его словам, в этом деле есть ещё много нюансов и все они не в пользу руководства театра. Добровинский уверен, что адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы семьи погибшего актёра, уже подготовил стратегию, которая приведёт его к победе и позволит восстановить справедливость.

Погибшего на сцене Большого театра артиста признали виновным в собственной смерти

Погибшего на сцене Большого театра артиста признали виновным в собственной смерти

Напомним, трагедия произошла вечером 9 октября через несколько минут после начала оперы "Садко". Опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса Евгений Кулеш. Он скончался в здании театра до приезда медиков.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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