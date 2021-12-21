Актриса Васильева научила экономить Распутину, возмутившую россиян маникюром за 20 тысяч
Сама исполнительница заявила, что такая цена связана с использованием в оформлении ногтей кристаллов Swarovski.
Актриса Татьяна Васильева и певица Маша Распутина. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов / Дмитрий Коробейников
Актриса Татьяна Васильева иронично прокомментировала слова певицы Маши Распутиной в программе "Секрет на миллион", в котором она рассказала, что маникюр обходится ей в 20 тысяч рублей. Звезда предложила исполнительнице своего мастера, который берёт в разы меньше и справляется отлично.
"Если у неё так получается, значит, возможно [тратить 20 тысяч на маникюр]. Молодец. Если они есть, можно и 150 тысяч тратить. Надо куда-то девать деньги. Так понемножку и денутся. Я могу ей дать адрес, где за 500 рублей можно сделать", — сказала Васильева в беседе с Лайфом.
Актриса рассказала, что делает маникюр в ближайшем салоне рядом со своим домом. Он стоит всего 500 рублей, а качество очень хорошее, добавила Васильева.
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Напомним, популярная певица Маша Распутина пришла на шоу Леры Кудрявцевой и смогла всего одной фразой возмутить миллионы зрителей. В "Секрете на миллион" 57-летняя звезда обсудила с ведущей множество вопросов, одним из которых оказались примерные траты артистки. Тогда-то она и заявила, что может спустить 20 тысяч на маникюр. Распутина попыталась оправдаться тем, что в стоимость входили различные украшения вроде кристаллов Swarovski. Однако Кудрявцева намекнула, что певицу, скорее всего, разводят на деньги.
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