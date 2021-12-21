Актриса Васильева научила экономить Распутину, возмутившую россиян маникюром за 20 тысяч

Актриса Татьяна Васильева иронично прокомментировала слова певицы Маши Распутиной в программе "Секрет на миллион", в котором она рассказала, что маникюр обходится ей в 20 тысяч рублей. Звезда предложила исполнительнице своего мастера, который берёт в разы меньше и справляется отлично.

"Если у неё так получается, значит, возможно [тратить 20 тысяч на маникюр]. Молодец. Если они есть, можно и 150 тысяч тратить. Надо куда-то девать деньги. Так понемножку и денутся. Я могу ей дать адрес, где за 500 рублей можно сделать", — сказала Васильева в беседе с Лайфом.

Актриса рассказала, что делает маникюр в ближайшем салоне рядом со своим домом. Он стоит всего 500 рублей, а качество очень хорошее, добавила Васильева.