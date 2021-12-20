Маша Распутина похвасталась маникюром за 20 тысяч, возмутив даже спокойную Кудрявцеву

Популярная певица Маша Распутина пришла на шоу Леры Кудрявцевой и смогла всего одной фразой возмутить миллионы зрителей. В "Секрете на миллион" 57-летняя звезда обсудила с ведущей множество вопросов, одним из которых оказались примерные траты артистки. Тогда-то она и заявила, что может спустить 20 тысяч на маникюр.

Видео © TikTok / love_in_my_live

Такой ответ поразил Леру Кудрявцеву, которая всегда за собой следит и выглядит максимально стильно. Но даже она была шокирована ценой в 20 тысяч, заявив, что в Москве можно спокойно сделать хороший маникюр за пять. Певица стала оправдываться, что в стоимость входили различные украшения вроде кристаллов Swarovski, но это не помогло успокоить ведущую. "Я тебя уверяю, эта цена специально для Маши Распутиной!" — заключила Кудрявцева, намекая, что певицу обманывают, завышая цену.

Фото © YouTube / НТВ

Этот отрывок из шоу попал в "Тикток", где быстро набрал около двух миллионов просмотров. В комментариях многие были не на шутку возмущены: "Люди на двадцать тысяч месяц с семьёй живут. А здесь — маникюр", "У людей пенсия 9600, а у них ногти — 20 тысяч", "Вот подумайте, нужно ли ходить на их фанерные сборища и нести им последние деньги, чтобы они жили в шоколаде".

Фото © Instagram / masharasputina_official и masharasputina_official

Но некоторые предположили, что Распутина просто приукрасила настоящую сумму услуги, — в основном мастера маникюра, собравшиеся под видео. "Приврала, конечно, стыдно было признаться, что пять тысяч тратит", "Как инструктор по маникюру, скажу, не тянет он на 20 тысяч. Максимум 3000!", "Я мастер маникюра, никогда не слышала такой цены..." — признавались знатоки своего дела.

Фото © Instagram / masharasputina_official и masharasputina_official