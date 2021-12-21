Криса Нота уволили из сериала "Уравнитель" из-за обвинений в изнасилованиях

Американского актёра Криса Нота, оказавшегося в центре сексуального скандала, исключили из сериала "Уравнитель", в котором он играл одну из ключевых ролей. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявления Universal Television и CBS.

Отмечается, что 67-летний актёр появится ещё в одном эпизоде, который был снят при его участии до обвинений. Что будет с сериалом дальше, пока не сообщается. В "Уравнителе" Нот играл роль Уильяма Бишопа — бывшего коллеги главной героини сериала по ЦРУ.

Как сообщал Лайф, в сексуальном насилии Криса Нота обвинили две женщины. По словам одной из них, всё случилось в 2015 году в квартире актёра, куда он пригласил её после ужина. Другая обвинительница заверяет, что сексуальное насилие над ней Нот совершил в 2004 году, когда ей было 22 года. Сам артист все обвинения в свой адрес отвергает.