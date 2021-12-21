Появилось видео, как автомобиль с пьяным водителем снёс более 10 машин на ТТК в Москве
Столичный Дептранс сообщил, что в настоящий момент для проезда свободно две полосы из пяти.
Видео массового ДТП в Москве © t.me / Дептранс
Появилось видео, как автомобиль с пьяным водителем снёс 12 машин на ТТК в Москве © t.me / Дептранс
Появилось видео, на котором зафиксирован момент столкновения автомобилей в Москве на внешней стороне ТТК, в результате которого повреждения получило 13 машин. Запись с камер наружного видеонаблюдения было опубликовано в официальном телеграм-канале Дептранса.
"Публикуем видео ДТП. На текущий момент для проезда свободно две полосы из пяти", — говорится в сообщении департамента.
На кадрах видно, как чёрный автомобиль несётся сквозь плотный поток машин, сносит всех, кто встречается на его пути, и в результате врезается в дорожное ограждение. После остановки автомобиля из его передней части начинает идти дым.
Проверяют на наркотики: Лайф публикует видео с места ДТП в Москве, где из-за неадекватного водителя столкнулось более 10 авто
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