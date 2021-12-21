Появилось видео, как автомобиль с пьяным водителем снёс более 10 машин на ТТК в Москве

Появилось видео, как автомобиль с пьяным водителем снёс 12 машин на ТТК в Москве © t.me / Дептранс

Появилось видео, на котором зафиксирован момент столкновения автомобилей в Москве на внешней стороне ТТК, в результате которого повреждения получило 13 машин. Запись с камер наружного видеонаблюдения было опубликовано в официальном телеграм-канале Дептранса.

"Публикуем видео ДТП. На текущий момент для проезда свободно две полосы из пяти", — говорится в сообщении департамента.

На кадрах видно, как чёрный автомобиль несётся сквозь плотный поток машин, сносит всех, кто встречается на его пути, и в результате врезается в дорожное ограждение. После остановки автомобиля из его передней части начинает идти дым.