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В тимьяне и душице обнаружено вещество против рака

Его количество в травах очень незначительно. Поэтому учёные создают модифицированные растения, извлекая и синтезируя этот элемент.

21 декабря, 13:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Американские учёные нашли в привычных для кулинаров травах, тимьяне и душице, вещество, способное убить раковые клетки. Но его объём в растениях ничтожно мал. Поэтому исследователи извлекли и синтезировали вещество, сообщается на портале Phys.org.

"Эти растения содержат важные соединения, но их количество очень мало, и просто извлечь их будет недостаточно. Понимая, как образуются эти соединения, мы открываем путь к модифицированным растениям с более высоким их содержанием или к синтезу соединений в микроорганизмах для медицинского использования", рассказал профессор биохимии в Сельскохозяйственном колледже Пёрдью и руководитель проекта Наталья Дударева.

В результате синтеза тимьяна и душицы получились соединения, которые обладают антибактериальными, противовоспалительными, антиоксидантными свойствами. А так называемый тимогидрохинон способен бороться с раковыми опухолями.

По словам Дударевой, создание в лабораториях таких жизненно важных растительных соединений возможно благодаря процессу секвенирования РНК. Учёные проанализировали с помощью него 80 тыс. генов из растений и нашли те, которые подходят для создания тимогидрохинона.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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