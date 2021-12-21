В тимьяне и душице обнаружено вещество против рака
Его количество в травах очень незначительно. Поэтому учёные создают модифицированные растения, извлекая и синтезируя этот элемент.
Фото © Shutterstock
Американские учёные нашли в привычных для кулинаров травах, тимьяне и душице, вещество, способное убить раковые клетки. Но его объём в растениях ничтожно мал. Поэтому исследователи извлекли и синтезировали вещество, сообщается на портале Phys.org.
"Эти растения содержат важные соединения, но их количество очень мало, и просто извлечь их будет недостаточно. Понимая, как образуются эти соединения, мы открываем путь к модифицированным растениям с более высоким их содержанием или к синтезу соединений в микроорганизмах для медицинского использования", — рассказал профессор биохимии в Сельскохозяйственном колледже Пёрдью и руководитель проекта Наталья Дударева.
В результате синтеза тимьяна и душицы получились соединения, которые обладают антибактериальными, противовоспалительными, антиоксидантными свойствами. А так называемый тимогидрохинон способен бороться с раковыми опухолями.
По словам Дударевой, создание в лабораториях таких жизненно важных растительных соединений возможно благодаря процессу секвенирования РНК. Учёные проанализировали с помощью него 80 тыс. генов из растений и нашли те, которые подходят для создания тимогидрохинона.
"Качество вызывает сомнение": Врач Тихомирова рассказала, какой популярный в России продукт повышает риск рака желудка
Ранее Лайф писал, что британские учёные выяснили, что странное чувство под рёбрами, похожее на пульсацию, может говорить об одном из самых смертоносных видов рака — опухоли поджелудочной железы.
Комментариев: 0