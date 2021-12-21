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Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией

А между тем глава Минобороны Шойгу сегодня заявил, что США и альянс увеличивают масштабы подготовки войск вблизи Москвы.

21 декабря, 13:10
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Дальнейшее продвижение НАТО к границам Российской Федерации будет рассматриваться Москвой как пересечение красной линии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна: это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться всё ближе к границам РФ", — заявил журналистам глава МИД.

Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. В частности, альянс должен отказаться от приёма в свои ряды стран, ранее входивших в Советский Союз.

А ранее Путин предупредил о жёсткой реакции в случае приближения НАТО к российским границам. Он раскритиковал "агрессивную линию западных коллег" и заверил, что Москва со своей стороны примет "адекватные военно-технические меры".

Песков: РФ рассматривает самые разные варианты ответных шагов в случае активности НАТО у её границ

Песков: РФ рассматривает самые разные варианты ответных шагов в случае активности НАТО у её границ

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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