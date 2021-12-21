Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией

"Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна: это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться всё ближе к границам РФ", — заявил журналистам глава МИД.

Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. В частности, альянс должен отказаться от приёма в свои ряды стран, ранее входивших в Советский Союз.