Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией
А между тем глава Минобороны Шойгу сегодня заявил, что США и альянс увеличивают масштабы подготовки войск вблизи Москвы.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Дальнейшее продвижение НАТО к границам Российской Федерации будет рассматриваться Москвой как пересечение красной линии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна: это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться всё ближе к границам РФ", — заявил журналистам глава МИД.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. В частности, альянс должен отказаться от приёма в свои ряды стран, ранее входивших в Советский Союз.
А ранее Путин предупредил о жёсткой реакции в случае приближения НАТО к российским границам. Он раскритиковал "агрессивную линию западных коллег" и заверил, что Москва со своей стороны примет "адекватные военно-технические меры".
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