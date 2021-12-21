Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене техосмотра

Такси и иной транспорт для перевозки пассажиров под действие документа не подпадают.

Госдума во вторник приняла во втором — основном — чтении законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях. Уточняется, что документ может быть рассмотрен в третьем чтении уже завтра.

"Ещё одна поправка — автомобилистов личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Это очень важно, потому что, когда мы принимали законопроект в первом чтении и говорили, что техосмотр отменяется, такая норма оставалась", — подчеркнул вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

От данной процедуры будут освобождены легковые авто и мотоциклы, используемые их владельцами исключительно в личных целях. Закон не распространяется на такси и другие средства передвижения для перевозки пассажиров. Он также не коснётся личного автотранспорта, который используется в служебных целях.