Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене техосмотра
Документ не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей
Госдума во вторник приняла во втором — основном — чтении законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях. Уточняется, что документ может быть рассмотрен в третьем чтении уже 22 декабря.
"Ещё одна поправка — автомобилистов личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Это очень важно, потому что, когда мы принимали законопроект в первом чтении и говорили, что техосмотр отменяется, такая норма оставалась", — подчеркнул вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
От данной процедуры будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях. Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.
Ранее Лайф писал, что в кабмин направят законопроект о штрафах за агрессивное вождение. Документ устанавливает размер денежного наказания и условия, позволяющие доказать факт правонарушения.
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