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Опубликовано 21 декабря 2021, 13:02

Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене техосмотра

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Такси и иной транспорт для перевозки пассажиров под действие документа не подпадают.

Госдума во вторник приняла во втором — основном — чтении законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях. Уточняется, что документ может быть рассмотрен в третьем чтении уже завтра.

"Ещё одна поправка — автомобилистов личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Это очень важно, потому что, когда мы принимали законопроект в первом чтении и говорили, что техосмотр отменяется, такая норма оставалась", — подчеркнул вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

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От данной процедуры будут освобождены легковые авто и мотоциклы, используемые их владельцами исключительно в личных целях. Закон не распространяется на такси и другие средства передвижения для перевозки пассажиров. Он также не коснётся личного автотранспорта, который используется в служебных целях.

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Ранее Лайф писал, что в Правительство РФ будет направлен законопроект, устанавливающий штрафы за опасное вождение. Штраф за агрессивное вождение составит пять тысяч рублей, а за повторное нарушение придётся заплатить от пяти до десяти тысяч рублей.

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Ирина Мусина
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