Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета её размера, на 2022 год устанавливается продолжительностью 264 месяца. Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года", — сообщается в документе.

Закон устанавливает в 2024 году аналогичный для 2014–2023 годов подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании говорится, что реализация законопроекта приведёт к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 миллиарда рублей.

В декабре закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года, одобрили Госдума и Совет Федерации. Заморозка означает, что отчисления в 6% от заработной платы идут в страховую часть — на осуществление выплат нынешним гражданам пенсионного возраста. До заморозки россияне имели право выбирать, направлять средства на формирование накоплений либо перенаправлять в страховую часть, чтобы повышать баллы для расчёта размера пособий.