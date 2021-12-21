В Москве глухонемой грабитель в маске кошечки избил продавщицу магазина и обчистил кассу

В Москве неизвестный в маске кошечки, прихрамывая, зашёл в винный магазин и обчистил кассу. Сначала он выбрал бутылку коньяка, но оплачивать её отказался. Вместо этого он ударил продавщицу и забрал 115 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал SHOT .

Кассир сразу обратила внимание на посетителя, так как он издавал странные звуки. Оказалось, что мужчина был глухонемым. Когда он подошёл с бутылкой алкоголя и передал записку, продавщица подумала, что это шутка. На листке было написано: "Дай деньги". Пока девушка раздумывала, грабитель зажал в ладони металлический предмет и ударил её по голове. После чего забрал все деньги и ушёл. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция, в отношении него возбуждено уголовное дело.