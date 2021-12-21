Резиденция Деда Мороза открылась на Невском проспекте в Петербурге

В Санкт-Петербурге заработала резиденция Деда Мороза. Маленькие и взрослые гости, приехавшие навестить дедушку, смогут лично пообщаться со сказочным чародеем, а также поиграть, поучаствовать в конкурсах, устроить фотосессию с главными новогодними персонажами и, конечно, получить подарки.

В резиденции Деда Мороза можно всей семьёй лично пообщаться с новогодним волшебником 15–20 минут. Детям нужно быть во всеоружии: дедушка хочет послушать стишки, а в ответ на прочтение он подарит маленькому гостю заветный подарок. Площадка проекта впервые разместилась в самом центре Петербурга — напротив метро "Гостиный двор". Попасть в резиденцию можно по предварительной записи. Она будет принимать юных гостей в период праздничных дней, в том числе 31 декабря и 1 января, до 7 января включительно, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

"Желаю вам в наступающем году здоровья, счастья и успеха. Пусть в жизни будет море смеха и все дела решаются на раз. Друзья, с Новым годом вас!" — пожелал петербуржцам Дед Мороз и пригласил всех к себе в гости.