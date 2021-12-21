Экономист Гинько объяснил рост цен на газ в Европе и предложил простой способ их обрушить

Преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, экономист Владислав Гинько в беседе с Лайфом рассказал о причинах рекордного роста цены газа в Европе, которая пробила исторический максимум и составила $2000 за тысячу кубометров. По его словам, это говорит о том, что ряд стран ведут себя безответственно и летом вовремя не закачали нужные объёмы топлива в хранилища.

"Сейчас объём меньше 62%. Это та величина наполнения хранилищ газа в Европе, которая должна быть на середину января обычно. Сейчас 21 декабря и уже настолько низкий уровень. Это безответственность", — заявил Гинько.

Эксперт отметил, что политики пытались убедить закупающих природный газ из России в том, чтобы перейти на краткосрочные контракты, хотя всегда большинство объёмов поставлялось по долгосрочным. Теперь же они вынуждены приобретать голубое топливо по новым ценам. Гинько при этом отметил, что на таком фоне важно видеть общую картину.

"Первое — США вышли на абсолютный рекорд по экспорту американского сжиженного природного газа, в том числе он идёт из Европы. Сколько много в объёмах, как сейчас, сжиженного газа США никогда не экспортировали. Второе — администрация президента США очень сильно давит на регулятора Германии, чтобы те притормаживали на получение всех необходимых разрешений для запуска "Северного потока – 2", — пояснил экономист.

Он считает, что выход из этой ситуации довольно простой. Гинько призвал запускать "Северный поток – 2" и заключать с Россией долгосрочные контракты, вследствие чего цена упадёт в разы. Эксперт также отметил, что какая бы критика ни звучала в наш адрес, никто не может упрекнуть Россию в нарушении своих обязательств.