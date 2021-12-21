Путин предположил, что США могут вооружить Украину и подтолкнуть к нападению на Крым
Он напомнил, что у России есть ракеты "Циркон", а у США нет пока гиперзвукового оружия.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент России Владимир Путин заявил, что США в случае размещения своих вооружений на территории Украины могут под их прикрытием попытаться подтолкнуть власти Незалежной к нападению на Крым.
"Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием <…> вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы РФ, скажем на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах", — сообщил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Он напомнил, что у России уже есть морские гиперзвуковые ракеты "Циркон", а у США нет пока гиперзвукового оружия. Однако, как пояснил президент, Москве известно об испытаниях и примерных сроках его появления у Вашингтона.
Ранее в ходе заседания Путин заявил об опасности развёртывания систем ПРО США на Украине. По словам президента, в таком случае подлётное время ракет до Москвы сократится до семи-десяти минут.
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