Прокуратура запросила 5 лет колонии для помочившегося на портрет ветерана блогера

Блогеру и студенту РГГУ Матвею Юферову, справившему нужду на стенд с изображением ветерана Великой Отечественной войны, теперь грозит реальный срок заключения. Об этом сообщили в московской прокуратуре.

"В Московском городском суде государственный обвинитель Прокуратуры г. Москвы в ходе прений сторон попросил назначить 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении прокуратуры.