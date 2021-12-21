Прокуратура запросила 5 лет колонии для помочившегося на портрет ветерана блогера
В отношении юноши было заведено уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества.
Кадр из видео © Instagram / ogm4tt_aka_bamperone
Блогеру и студенту РГГУ Матвею Юферову, справившему нужду на стенд с изображением ветерана Великой Отечественной войны, теперь грозит реальный срок заключения. Об этом сообщили в московской прокуратуре.
"В Московском городском суде государственный обвинитель Прокуратуры г. Москвы в ходе прений сторон попросил назначить 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении прокуратуры.
Также прокуратура требует лишить студента права заниматься деятельностью, связанной "с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет сроком на пять лет".
Как сообщал Лайф, скандальное фото появилось в соцсетях самого блогера, а затем и у его друзей. Реакция правоохранительных органов не заставила себя ждать, и уже спустя несколько дней на парня завели уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества. А 27 ноября блогера арестовали на два месяца.
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