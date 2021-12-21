Стоимость газа в Европе превысила $2000 и обновила исторический максимум
Предыдущий рекорд держался с начала октября текущего года, когда цена достигла отметки в $1900.
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Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, перешагнув психологическую отметку в $2000 за тысячу кубометров, следует из данных торгов на бирже ICE.
Так, с начала дня цена январского фьючерса на энергоноситель на хабе TTF в Нидерландах взлетела более чем на 15%. При этом открывалась торговая сессия вторника на отметке в $1800 за тысячу кубометров.
Напомним, что предыдущий рекорд по стоимости газа был установлен в начале октября этого года. Тогда впервые в истории цена газовых фьючерсов превысила отметку в $1900 за тысячу кубометров.
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