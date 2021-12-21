Стоимость газа в Европе превысила $2000 и обновила исторический максимум

Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, перешагнув психологическую отметку в $2000 за тысячу кубометров, следует из данных торгов на бирже ICE.

Так, с начала дня цена январского фьючерса на энергоноситель на хабе TTF в Нидерландах взлетела более чем на 15%. При этом открывалась торговая сессия вторника на отметке в $1800 за тысячу кубометров.