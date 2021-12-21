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Шойгу заявил о планах завершить цифровизацию военкоматов в течение двух лет

Это позволит, с одной стороны, сократить численность персонала, а с другой — увеличить заработную плату.

21 декабря, 12:06

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Цифровая трансформация военкоматов будет завершена в течение двух лет, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"В течение двух лет завершить цифровую трансформацию военкоматов. Это позволит, с одной стороны, сократить численность персонала, а с другой — увеличить заработную плату", — рассказал Шойгу, обозначая перспективы.

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Сергей Шойгу подчеркнул также, что деятельность военного ведомства получает высокую оценку в обществе. По его словам, более 90% граждан уверены, что Вооружённые силы РФ способны защитить страну, а 88% даже испытывают гордость за армию и флот.

А ранее в ходе заседания Шойгу рассказывал, что военных по контракту в 2022 году станет больше почти на 15 тысяч. А ещё в Минобороны сегодня сообщили об увеличении зарплаты российских солдат в следующие два года.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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