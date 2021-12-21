Шойгу предупредил о подготовке американскими ЧВК провокаций с химоружием в Донбассе
Вместе с тем он указал на то, что военнослужащие Незалежной продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР.
Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
США готовятся к провокации на востоке Украины, для этого в населённые пункты были доставлены резервуары с химическими компонентами, а также прибыло около 120 представителей частных американских военных компаний (ЧВК). Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Для совершения провокаций в города Авдеевку и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина.
По словам Шойгу, в настоящее время американские военные совместно с украинским спецназом тренируются в населённых пунктах Донецкой области. Кроме того, они готовят огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Министр отметил, что при этом украинские военнослужащие продолжают обстреливать Донбасс.
"Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР, провоцируя их на ответные действия", — сообщил Шойгу.
Ранее Путин заявил об опасности развёртывания систем ПРО США на Украине. По словам президента, в таком случае подлётное время ракет до Москвы сократится до семи-десяти минут.
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