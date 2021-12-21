Путин: Проект о гарантиях безопасности РФ не является ультиматумом
Ранее Москва выразила надежду, что на основе этих документов Вашингтон "в самое ближайшее время вступит в серьёзные переговоры с Москвой".
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Переданные США предложения России о гарантиях безопасности не ультиматум, как его называют "недоброжелатели Москвы". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Сейчас все это обсуждают, конечно, в вооружённых силах это обсуждается в первую очередь... Мы видим уже, что их [проекты] некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет", — подчеркнул глава государства.
Напомним, что 15 декабря Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В МИД надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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