Путин: Проект о гарантиях безопасности РФ не является ультиматумом

Переданные США предложения России о гарантиях безопасности не ультиматум, как его называют "недоброжелатели Москвы". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Сейчас все это обсуждают, конечно, в вооружённых силах это обсуждается в первую очередь... Мы видим уже, что их [проекты] некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет", — подчеркнул глава государства.