Путин: Идея назначить ответственных по переговорам о гарантиях безопасности принадлежала Байдену

Именно президенту США Джо Байдену принадлежала идея назначить ответственных по переговорам о гарантиях безопасности между Москвой и Вашингтоном. Об этом рассказал во вторник российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, высказывая обеспокоенность по поводу приближения НАТО к границам нашей страны.

"В этой связи предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договорённостей. Кстати говоря, на самом деле он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению", — сообщил Путин.