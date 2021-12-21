Путин: Идея назначить ответственных по переговорам о гарантиях безопасности принадлежала Байдену
Российский лидер рассказал, какой была первая реакция Штатов на разработку в Москве целого комплекса договорённостей, призванных снизить напряжённость.
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Именно президенту США Джо Байдену принадлежала идея назначить ответственных по переговорам о гарантиях безопасности между Москвой и Вашингтоном. Об этом рассказал во вторник российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, высказывая обеспокоенность по поводу приближения НАТО к границам нашей страны.
"В этой связи предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договорённостей. Кстати говоря, на самом деле он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению", — сообщил Путин.
Ранее в ходе того же выступления президент России предупредил о жёсткой реакции в случае приближения НАТО к нашим границам. В частности, Путин раскритиковал "агрессивную линию западных коллег" и заверил, что Москва со своей стороны примет "адекватные военно-технические меры".
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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