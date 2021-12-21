России нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности от США, однако даже они могут быть нарушены американскими властями, сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Но мы с вами хорошо знаем — и этому-то нельзя верить! Потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им становятся неинтересными. Легко! Объясняя чем-то или вообще не объясняя. Как это было с договором по ПРО, по открытому небу. Но это хоть что-то, а не устные заверения. Цену таким словам и обещаниям мы знаем", — отметил президент.

Российский лидер добавил, что ему надоели манипуляции стран Запада с положениями международного права, когда они под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории.

"Когда им мешают международное право и устав ООН, объявляют это всё устаревшим, ненужным, а когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарное право международное и так далее. Эти манипуляции надоели", — подытожил Путин.