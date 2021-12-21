"Цену таким словам мы знаем": Путин заявил о недоверии к долгосрочным гарантиям со стороны США
Он отметил, что предыдущий опыт работы показал, как легко Вашингтон может пренебречь соглашениями ради своих интересов.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
России нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности от США, однако даже они могут быть нарушены американскими властями, сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Но мы с вами хорошо знаем — и этому-то нельзя верить! Потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им становятся неинтересными. Легко! Объясняя чем-то или вообще не объясняя. Как это было с договором по ПРО, по открытому небу. Но это хоть что-то, а не устные заверения. Цену таким словам и обещаниям мы знаем", — отметил президент.
Российский лидер добавил, что ему надоели манипуляции стран Запада с положениями международного права, когда они под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории.
"Когда им мешают международное право и устав ООН, объявляют это всё устаревшим, ненужным, а когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарное право международное и так далее. Эти манипуляции надоели", — подытожил Путин.
Напомним, ранее Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток.
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