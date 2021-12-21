В МИД РФ рассказали о плане "Б" по проекту о гарантиях безопасности

Россия имеет запасной план на случай, если США и НАТО не ответят на предложение по гарантиям безопасности, однако к нему никто не хотел бы прибегать. Об этом рассказал глава делегации в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"План "Б", естественно, руководством предусмотрен. И к нему никто не хотел бы прибегать. Это не ультиматум — это жёсткое требование, которое навеяно обстоятельством и временем. И пора уже привыкнуть к мысли, что наши интересы должны защищаться", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".