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В МИД РФ рассказали о плане "Б" по проекту о гарантиях безопасности

Там подчеркнули, что Западу пора привыкнуть к тому, что интересы Москвы должны защищаться.

21 декабря, 11:09
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Россия имеет запасной план на случай, если США и НАТО не ответят на предложение по гарантиям безопасности, однако к нему никто не хотел бы прибегать. Об этом рассказал глава делегации в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"План "Б", естественно, руководством предусмотрен. И к нему никто не хотел бы прибегать. Это не ультиматум — это жёсткое требование, которое навеяно обстоятельством и временем. И пора уже привыкнуть к мысли, что наши интересы должны защищаться", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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