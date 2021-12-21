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ООН: За год на белорусско-польской границе погибло более 20 мигрантов

Ранее Минск обвинил Варшаву в смертях беженцев и обещал передать доказательства в международные структуры.

21 декабря, 11:03
<p>Мигранты на белорусско-польской границе. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Мигранты на белорусско-польской границе. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что в этом году на белорусско-польской границе скончался 21 человек.

"Были сообщения о нескольких смертях мигрантов. Международная организация по миграции внимательно следит за этим и, согласно её проекту "Пропавшие мигранты", в 2021 году 21 мигрант умер на границе Польши и Белоруссии", — сообщила она на брифинге.

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Ранее Лайф писал, что Минск собрал пять томов доказательств жестокого отношения Польши к мигрантам. Уголовное дело в отношении Варшавы возбуждено по трём статьям: преступление против безопасности человечества, пропаганда войны и оставление в опасности.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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