ООН: За год на белорусско-польской границе погибло более 20 мигрантов

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что в этом году на белорусско-польской границе скончался 21 человек.

"Были сообщения о нескольких смертях мигрантов. Международная организация по миграции внимательно следит за этим и, согласно её проекту "Пропавшие мигранты", в 2021 году 21 мигрант умер на границе Польши и Белоруссии", — сообщила она на брифинге.