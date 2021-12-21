ООН: За год на белорусско-польской границе погибло более 20 мигрантов
Ранее Минск обвинил Варшаву в смертях беженцев и обещал передать доказательства в международные структуры.
Мигранты на белорусско-польской границе. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что в этом году на белорусско-польской границе скончался 21 человек.
"Были сообщения о нескольких смертях мигрантов. Международная организация по миграции внимательно следит за этим и, согласно её проекту "Пропавшие мигранты", в 2021 году 21 мигрант умер на границе Польши и Белоруссии", — сообщила она на брифинге.
Ранее Лайф писал, что Минск собрал пять томов доказательств жестокого отношения Польши к мигрантам. Уголовное дело в отношении Варшавы возбуждено по трём статьям: преступление против безопасности человечества, пропаганда войны и оставление в опасности.
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