Путин: Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах достигла 89%

Российские войска более чем на 71% оснащены современным вооружением, а в стратегических ядерных силах его доля составляет уже 89%. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава государства Владимир Путин.

"Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%", — уточнил Путин.

Глава государства привёл в пример новейшие комплексы "Авангард" и "Кинжал", которые совсем недавно были поставлены на боевое дежурство.