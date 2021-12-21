Путин: Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах достигла 89%
Ранее президент заявлял, что страна занимает лидирующую позицию в мире по разработке современных видов оружия.
Президент РФ Владимир Путин. © ТАСС / Щербак Александр
Российские войска более чем на 71% оснащены современным вооружением, а в стратегических ядерных силах его доля составляет уже 89%. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава государства Владимир Путин.
"Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%", — уточнил Путин.
Глава государства привёл в пример новейшие комплексы "Авангард" и "Кинжал", которые совсем недавно были поставлены на боевое дежурство.
Ранее Владимир Путин, говоря о беспилотной авиации, заявил, что на вооружении России стоит свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов.
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