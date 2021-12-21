НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин: Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах достигла 89%

Ранее президент заявлял, что страна занимает лидирующую позицию в мире по разработке современных видов оружия.

21 декабря, 10:58
<p>Президент РФ Владимир Путин. © ТАСС / Щербак Александр</p>

Президент РФ Владимир Путин. © ТАСС / Щербак Александр

Российские войска более чем на 71% оснащены современным вооружением, а в стратегических ядерных силах его доля составляет уже 89%. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава государства Владимир Путин.

"Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%", — уточнил Путин.

Глава государства привёл в пример новейшие комплексы "Авангард" и "Кинжал", которые совсем недавно были поставлены на боевое дежурство.

Путин указал на лидерство России в мире по новым вооружениям

Путин указал на лидерство России в мире по новым вооружениям

Ранее Владимир Путин, говоря о беспилотной авиации, заявил, что на вооружении России стоит свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1