Порошенко записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник

Бывший президент Украины Пётр Порошенко записал видео из Варшавы, в котором заявил, что вернётся в страну в первой половине января. При этом он подчеркнул, что это решение будет зависеть только от его собственного желания, а не от желания лидера Незалежной Владимира Зеленского.

"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и про содействие финансированию терроризма. Кто изменник? Тот, кто в 2014-м освободил 2/3 оккупированного Донбасса, или тот, кто через подписание разведения отдал врагу нашу землю? Тот, кто санкционировал десятки операций, которые ликвидировали врагов Украины, или тот, кто сливает [президентам Белоруссии и РФ Александру] Лукашенко и [Владимиру] Путину спецоперации нашей разведки?" — заявил Порошенко на опубликованном в "Фейсбуке" видео.

Он также сказал, что предъявление ему обвинений в госизмене и финансировании терроризма — это уже не шутки. По его мнению, Зеленский перешёл "красные линии" и за это ему "придётся отвечать".