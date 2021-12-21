Порошенко записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник
По его мнению, украинский лидер перешёл "красные линии", когда обвинил его в финансировании терроризма.
Фото © Facebook / Всеукраинская партия "Европейская солидарность"
Бывший президент Украины Пётр Порошенко записал видео из Варшавы, в котором заявил, что вернётся в страну в первой половине января. При этом он подчеркнул, что это решение будет зависеть только от его собственного желания, а не от желания лидера Незалежной Владимира Зеленского.
"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и про содействие финансированию терроризма. Кто изменник? Тот, кто в 2014-м освободил 2/3 оккупированного Донбасса, или тот, кто через подписание разведения отдал врагу нашу землю? Тот, кто санкционировал десятки операций, которые ликвидировали врагов Украины, или тот, кто сливает [президентам Белоруссии и РФ Александру] Лукашенко и [Владимиру] Путину спецоперации нашей разведки?" — заявил Порошенко на опубликованном в "Фейсбуке" видео.
Он также сказал, что предъявление ему обвинений в госизмене и финансировании терроризма — это уже не шутки. По его мнению, Зеленский перешёл "красные линии" и за это ему "придётся отвечать".
Напомним, вчера стало известно, что Порошенко предъявлено обвинение в госизмене. Как сообщалось ранее, экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Согласно заявлению партии политика, экс-лидер Незалежной заранее запланировал встречи в Турции и Польше.
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