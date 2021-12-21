Ракета-носитель Falcon с кораблём Dragon стартовала к МКС с мыса Канаверал
Грузовой борт доставит на станцию продукты питания, припасы и оборудование для проведения экспериментов.
© Telegram / SpaceX
Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon © Telegram / SpaceX
Корабль Dragon американской космической компании SpaceX стартовал с мыса Канаверал во Флориде с грузом для экипажа Международной космической станции.
Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблём состоялся в 5:07 по местному времени (13:07 по мск). Как сообщали в космической компании, Dragon доставит на борт МКС продукты питания, припасы и оборудование для проведения экспериментов. Стыковка со станцией на орбите ожидается завтра в 12:30 по мск.
Ранее Лайф сообщал, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с туристическим экипажем на борту. Двое японцев пробыли на МКС почти две недели и накануне вернулись на Землю на корабле "Союз МС-20".
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