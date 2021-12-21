Ракета-носитель Falcon с кораблём Dragon стартовала к МКС с мыса Канаверал

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблём состоялся в 5:07 по местному времени (13:07 по мск). Как сообщали в космической компании, Dragon доставит на борт МКС продукты питания, припасы и оборудование для проведения экспериментов. Стыковка со станцией на орбите ожидается завтра в 12:30 по мск.