Москалькова призвала защитить россиян от фейков в Сети

Россиян нужно защитить от негативного воздействия IT-гигантов и распространения фейковой информации. К этому призвала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своём инстаграме. Также она посетовала на огромное количество рекламы в Сети и предложила подумать над тем, как найти золотую середину.

"Реклама на ТВ и в интернет-пространстве часто становится навязчивой и раздражающей. Безусловно, реклама — важный фактор современности, но не менее важно достигнуть компромисса между интересами пользователей и бизнеса", — отметила Москалькова.

При этом омбудсмен предупредила о том, что нельзя впадать в другую крайность: вводить цензуру и тотальный контроль. Такое решение было бы опрометчивым.