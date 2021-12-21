Москалькова призвала защитить россиян от фейков в Сети
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Фото © Instagram / moskalkova.official
При этом она предупредила о том, что нельзя впадать в другую крайность — вводить цензуру и тотальный контроль.
Россиян нужно защитить от негативного воздействия IT-гигантов и распространения фейковой информации. К этому призвала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своём инстаграме. Также она посетовала на огромное количество рекламы в Сети и предложила подумать над тем, как найти золотую середину.
"Реклама на ТВ и в интернет-пространстве часто становится навязчивой и раздражающей. Безусловно, реклама — важный фактор современности, но не менее важно достигнуть компромисса между интересами пользователей и бизнеса", — отметила Москалькова.
При этом омбудсмен предупредила о том, что нельзя впадать в другую крайность: вводить цензуру и тотальный контроль. Такое решение было бы опрометчивым.
Ранее сообщалось, что суд в Москве признал компанию Google виновной в отказе удалить запрещённые материалы и оштрафовал на пять миллионов рублей. Это не первое привлечение к ответственности IT-гиганта в России. Общая сумма его штрафов достигла 60 млн рублей, часть их компания уже погасила. Помимо Google другие сервисы также попадали в зону внимания правоохранителей. Так, в декабре Facebook погасил штрафы на 17 млн рублей за неудаление запрещённого в России контента. Всего иностранные интернет-сервисы оштрафованы на 200 млн руб. в течение этого года за нарушения российского законодательства.