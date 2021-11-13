Как придумываются фейки: пять показательных примеров

Информационное агентство "Панорама" — проект, который регулярно публикует шутки, замаскированные под "новости". Читать их — чистый смех... если знаешь, что это юмор. Но в эпоху Fake News (с англ. — фальшивые новости) приколы "Панорамы" доказывают: создать новость может каждый, стоит только слегка постараться. Пара дней — и вот тысячи людей верят в абсурдную мистификацию. Life собрал топ-5 самых свежих фейков, за которые ответственны журналисты сатирического издания и человеческая доверчивость.

Оправдание Сафонова

В середине 2021-го начальника ГАИ Ставропольского края Алексея Сафонова и его сообщников заключили под стражу по подозрению во взятках в особо крупном размере. Вскоре на "Панораме" вышла "заметка", в которую не мог поверить ни один здравомыслящий человек: "Ставропольский городской суд оправдал главу областной ГИБДД Алексея Сафонова, поскольку особняк и имущество, найденное полицией, не могло быть приобретено на его зарплату. Следствию предстоит заново установить владельцев здания". Автор решил поиздеваться над правоохранительными органами, описав ситуацию, которая никак не могла бы произойти в реальной жизни. Вот только тысячи пользователей "Твиттера" решили, что история вполне могла случиться, и принялись активно распространять ужасающую новость.

Избиение студента

Фото © Pexels

Согласно новости с "Панорамы", юноша пришёл в театр Москомедии на спектакль "Дядя Ваня", но когда он пытался проникнуть в здание, его избили секьюрити. Несуществующий бедняга провёл какое-то время в больнице и даже дал изданию интервью, которое хоть и не дошло до серьёзных СМИ, активно обсуждалось пользователями соцсетей. Этот фейк обязан своей популярности эмоциям, которые он вызывает. Несправедливая жестокость к бедному студенту — серьёзный повод для дебатов, пусть и объект — выдумка.

Собянин и 13-й айфон

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

"В Москве наградили школьника, который сообщил о покупке родителями поддельного сертификата о вакцинации" — новость с таким заголовком вышла на "Панораме" в середине прошлого месяца. Издание решило сыграть на актуальной теме коронавируса и поддельных QR-кодов, и выгорело! Через несколько дней история кочевала из одного паблика в другой, а пользователи в комментариях осуждали мальчика, которого никогда не существовало, и называли его Павликом Морозовым. Вскоре властям пришлось опровергать завирусившийся фейк.

Потерянная флешка

Кадр из видео © "Роскосмос"

17 октября "Панорама" опубликовала материал о том, что Клим Шипенко потерял видеозаписи, сделанные на борту МКС. Если бы это было правдой, режиссёра можно было бы списывать за профнепригодность. И пользователи были уже готовы это сделать, ведь по соцсетям "новость" разошлась без приписки, что это лишь шутка. "Вызов" вызывал много вопросов ещё до начала съёмок, и такие придуманные провалы хейтеры не могли не использовать, чтобы подпортить репутацию режиссёру. Вскоре всё встало на свои места. Спустя несколько дней Рогозин как бы невзначай отметил, что качество снятого на МКС материала для фильма великолепно.

В метро за 550 рублей

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