Лицо куклы, но сердце чемпионки: в чём секрет модели, чья крошечная талия сбивает с толку

От внешности этой девушки не отвести взгляд. Красавица с псевдонимом Лэми Бьюти покорила уже 2,5 млн поклонников в "Инстаграме". Одних завораживает её кукольное лицо, других — пышные формы и крошечная талия, словно тоже доставшаяся от Барби.

Фото © Instagram / lemybeauty, lemybeauty

Но за яркой картинкой в соцсетях стоит долгая история. Настоящее имя брюнетки — Сэлем Кусса. Она родилась в Сьерра-Леоне, Западная Африка, в разгар бушевавшей там гражданской войны. В какой-то момент родителям Лэми в статусе беженцев удалось перебраться в Великобританию вместе с ней и ещё 10 детьми, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / lemybeauty, lemybeauty

Несмотря на пережитые трудности, Лэми быстро показала, на что способна. В 11 лет она выиграла чемпионат мира по карате среди юниоров — с семи лет девочку тренировал собственный отец. Маленькой спортсменке даже удалось установить мировой рекорд.

Фото © Instagram / lemybeauty, lemybeauty

Когда Лэми выросла, её поглотил модельный бизнес. Девушка снимается для различных брендов нижнего белья и купальников, среди которых такой гигант, как Fashion Nova. Однако красавица не забывает про спорт и личную жизнь и старается каждый день выкладываться по максимуму.

Фото © Instagram / lemybeauty, lemybeauty

У меня 24 часа в сутках, как и у всех. Я стараюсь спать 5–8 часов, чтобы зарядиться энергией и сделать как можно больше. Также, когда просыпаюсь, я пью крепкий кофе, чтобы не дать себе шанса полениться и не чувствовать себя уставшей Лэми

Фото © Instagram / lemybeauty, lemybeauty