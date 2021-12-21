Россияне рассказали, на сколько толстеют на новогодних праздниках

Лишние килограммы после празднования Нового года становятся проблемой для трети россиян (33%). Об этом говорится в исследовании компании – производителя спортивного оборудования Hasttings, пишет "Газета.ру". В опросе приняло участие 1017 человек в возрасте старше 18 лет.

Так, часть из них (37% респондентов) сообщили, что прибавляют в весе от 1 до 3 кг, 28% — менее 1 кг, 18% около 3–5 кг, а на более чем 5 кг поправляются 17% опрошенных. При этом 23% опрошенных заявили, что их вес после праздников не меняется, а 44% рассказали, что не считают нужным следить за весом.

Также 20% участников опроса сообщили, что в первую рабочую неделю после каникул сбрасывают лишние килограммы, 12% респондентов достаточно пары недель, а 15% заявили, что придут в форму за месяц. 19% посчитали лишний вес проблемой, поскольку им потребуется практически весь следующий год для похудения. 34% россиян и вовсе не будут думать о лишних килограммах.

На вопрос, мотивирует ли Новый год на приведение себя в форму, положительно ответило 19%, из них 13% планируют начать новый год в хорошей форме. Также опрос показал, что новогодний корпоратив мотивирует к приведению себя в форму 6% респондентов. Для 45% Новый год не является особенным поводом к похудению. 23% из них считают, что хороши в любом весе, 9% постоянно пытаются худеть, а 13% ответили, что поддерживают себя в хорошей форме круглый год.