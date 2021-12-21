Россияне рассказали, на сколько толстеют на новогодних праздниках
Около 20% респондентов в первую рабочую неделю после каникул сбрасывают лишние килограммы.
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Лишние килограммы после празднования Нового года становятся проблемой для трети россиян (33%). Об этом говорится в исследовании компании – производителя спортивного оборудования Hasttings, пишет "Газета.ру". В опросе приняло участие 1017 человек в возрасте старше 18 лет.
Так, часть из них (37% респондентов) сообщили, что прибавляют в весе от 1 до 3 кг, 28% — менее 1 кг, 18% около 3–5 кг, а на более чем 5 кг поправляются 17% опрошенных. При этом 23% опрошенных заявили, что их вес после праздников не меняется, а 44% рассказали, что не считают нужным следить за весом.
Также 20% участников опроса сообщили, что в первую рабочую неделю после каникул сбрасывают лишние килограммы, 12% респондентов достаточно пары недель, а 15% заявили, что придут в форму за месяц. 19% посчитали лишний вес проблемой, поскольку им потребуется практически весь следующий год для похудения. 34% россиян и вовсе не будут думать о лишних килограммах.
На вопрос, мотивирует ли Новый год на приведение себя в форму, положительно ответило 19%, из них 13% планируют начать новый год в хорошей форме. Также опрос показал, что новогодний корпоратив мотивирует к приведению себя в форму 6% респондентов. Для 45% Новый год не является особенным поводом к похудению. 23% из них считают, что хороши в любом весе, 9% постоянно пытаются худеть, а 13% ответили, что поддерживают себя в хорошей форме круглый год.
Ранее Лайф писал, что большинство россиян бросают правильное питание перед новогодними праздниками. При этом худеть после зимних гуляний чаще планируют женщины, хотя мужчины больше склонны набирать вес в этот период.
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