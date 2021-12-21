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Экс-президента Молдавии Додона вызвали на допрос по делу о хищении госсредств

По версии следствия, в 2008 году руководство компании "Энергоком" присваивало себе деньги страны, завышая закупочную цену на электричество.

21 декабря, 10:28
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/dodon.igor1/photos/a.1402326370008253/2650733715167506" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Igor Dodon</a></p>

Фото © Facebook / Igor Dodon

Экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в Генпрокуратуру для допроса по уголовному делу о хищении государственных средств при импорте украинской электроэнергии в 2008 году. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек.

"Додон был приглашён 27 декабря для дачи показаний по уголовному делу, касающемуся компании "Энергоком", — приводит слова пресс-секретаря телеканал TV8.

По версии следствия, в 2008 году руководство энергетической молдавской компании по сговору с иностранцами и Министерством экономики, которым в то время руководил Додон, завышало закупочную цену на электричество, присваивая себе разницу в стоимости. По предварительным данным, ущерб государству составил около 12 миллионов долларов.

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Ранее президент Молдавии Майя Санду опровергла слухи о тайных сделках с Россией. Она отметила, что не может заставить две компании опубликовать текст заключённых договорённостей.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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