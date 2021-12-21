Экс-президента Молдавии Додона вызвали на допрос по делу о хищении госсредств

Экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в Генпрокуратуру для допроса по уголовному делу о хищении государственных средств при импорте украинской электроэнергии в 2008 году. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марианна Керпек.

"Додон был приглашён 27 декабря для дачи показаний по уголовному делу, касающемуся компании "Энергоком", — приводит слова пресс-секретаря телеканал TV8.

По версии следствия, в 2008 году руководство энергетической молдавской компании по сговору с иностранцами и Министерством экономики, которым в то время руководил Додон, завышало закупочную цену на электричество, присваивая себе разницу в стоимости. По предварительным данным, ущерб государству составил около 12 миллионов долларов.