Температуру в системе отопления Москвы повысили до 130 градусов из-за сильных морозов
Специалисты заранее получают прогноз от синоптиков, на основании которого и принимается решение о корректировках.
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Столичные коммунальные службы до максимума подняли температуру батарей в квартирах из-за накрывших город морозов. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Пётр Бирюков.
"В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов", — заявил Бирюков.
По его словам, специалисты заранее получают прогноз от синоптиков и метеорологов, на основании которого и принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления. При этом Бирюков отметил, что быстро увеличить или снизить её нельзя — корректировка производится поэтапно.
"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", — пояснил заммэра.
Ранее Лайф писал, что московским школьникам разрешили не ходить на уроки при температуре ниже –25. Как уточняется, ученикам средних классов можно остаться дома, только если температура опустится до –26...–28, а старшеклассникам — до –31 и ниже.
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