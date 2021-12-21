Температуру в системе отопления Москвы повысили до 130 градусов из-за сильных морозов

Столичные коммунальные службы до максимума подняли температуру батарей в квартирах из-за накрывших город морозов. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Пётр Бирюков.

"В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов", — заявил Бирюков.

По его словам, специалисты заранее получают прогноз от синоптиков и метеорологов, на основании которого и принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления. При этом Бирюков отметил, что быстро увеличить или снизить её нельзя — корректировка производится поэтапно.

"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", — пояснил заммэра.